Parc éolien de La Sonnaz – À Fribourg, l’affaire des éoliennes éclabousse des élus De nouveaux documents jettent des doutes sur l’indépendance et la neutralité de la planification éolienne fribourgeoise. Julien Wicky

L’affaire des éoliennes rebondit à Fribourg. Les opposants dénoncent un mélange des genres entre intérêt public et privé. (KEYSTONE/Urs Flueeler) KEYSTONE

C’est une nouvelle rafale de vents contraires qui souffle sur les éoliennes du canton de Fribourg. Des citoyens opposés aux hélices viennent de mettre la main, via la loi sur la transparence, sur toute une série de documents qu’ils jugent accablants et qu’ils ont présentés à la presse ce mardi après-midi à Belfaux. Ils affirment y avoir trouvé que des élus ont allègrement mélangé intérêt public et privé et révèlent des éléments qui mettent à mal la version défendue par le Canton jusqu’ici: le choix des sites éoliens dans le canton ne serait ni scientifique ni indépendant mais serait entaché de sérieux conflits d’intérêts.