Assainissement de dépôts toxiques – À Fribourg, éliminer les PCB des sols coûtera très cher Plus de 300 tonnes de ces poisons violents attendent d’être retirées de vieilles décharges oubliées. Difficile de financer les travaux au dépotoir de La Pila, au bord de la Sarine. Nicole Payot

La concentration la plus forte de PCB a été mesurée à la décharge de La Pila, vers Hauterive (FR). A l’image, travail d’excavation en basses eaux Kanton Freiburg

La Sarine méandre autour d’un petit bois à proximité de Fribourg. Une clôture et une mise en garde indiquant la présence de substances toxiques empêchent les passants de s’aventurer sur l’amas de déchets déposé là par la voirie de la capitale cantonale entre 1952 et 1973. Atteignant une profondeur de 20 mètres, ce mélange d’ordures est toxique: on y trouve 31 tonnes de PCB (lire encadré).

Fermée, la décharge n’a inquiété personne pendant des dizaines d’années. C’est en 2007 que des analyses effectuées sur des poissons ont conduit les autorités à interdire la pêche entre les barrages de Rossens et de Schiffenen. Poussant les investigations toxicologiques, les chimistes ont constaté que la concentration la plus forte de PCB était mesurée aux alentours de la décharge La Pila, vers Hauterive (FR), une zone humide naturelle protégée.