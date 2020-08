Une manière assez peu conventionnelle de mesurer la probabilité qu’un événement se produise consiste à compter le nombre d’articles de presse qui lui sont consacrés. À ce jeu-là, il y a fort à parier que le déclin annoncé du dollar finisse par arriver. Depuis, en gros, la dizaine d’années que le taux de change de la devise américaine fléchit par rapport aux autres monnaies, articles, interviews et contributions de sommités du monde académique ne cessent de se multiplier pour nous expliquer comment et pourquoi le règne du dollar est sur le point de se terminer.

Il résiste cependant, ce diable de billet vert. En proportion des réserves de change, il demeure, quoique moins que naguère, encore loin devant les prétendants à sa succession, surtout devant l’euro, qui peine à en dépasser un cinquième du total, quand le dollar en représente encore les 60%.

Mais la focale des analystes tend à se déplacer sur un aspect plus fondamental des déséquilibres qui sont à la source des ennuis du dollar: le déficit criant d’épargne domestique, qui porte l’endettement public et privé des États-Unis à des niveaux extraordinairement élevés, susceptibles de déclencher, selon certains, la fin du règne de la monnaie dominante. Un Stephen Roach, par exemple, l’économiste vedette de l’Université Yale, n’hésite pas à parler d’effondrement («A Crash in the Dollar Is Coming»)*.

«Deux séries de facteurs déclenchants pourraient bien avoir donné le coup de grâce à l’hégémonie du dollar»

De leur côté, des experts de Goldman Sachs, la grande banque américaine, décèlent dans la montée de l’or la fin de l’emprise du dollar sur les marchés mondiaux («The Dollar’s Grip on Global Markets Might Be Over»). Et Barry Eichengreen, cet enseignant de Berkeley qui fut en 1997-1998 conseiller senior du Fonds monétaire international en matière de politique monétaire, considère que même s’il n’existe pour l’heure aucune alternative au dollar, viendra bien un jour où le «privilège exorbitant du dollar» cessera d’être, les investisseurs comprenant enfin que les États-Unis en ont joué à la manière d’une pyramide de Ponzi, la confiance jusqu’ici placée dans la monnaie de l’économie la plus puissante du monde reposant en réalité sur un système qui n’existe plus.

Sceptique sur la relève que l’euro ou le renminbi pourraient un jour assurer, le même Eichengreen ne voit d’autre issue que dans une refonte complète du système monétaire international. Pourquoi pas l’avènement de quelque chose comme le «bancor» que Keynes avait imaginé, il a tout juste huitante ans?

En attendant, deux séries de facteurs déclenchants pourraient bien avoir donné le coup de grâce à l’hégémonie du dollar: les errements de l’administration Trump en matière monétaire et commerciale, d’une part, et les dégâts incommensurables occasionnés par la pandémie sur l’économie américaine, que cette même administration s’est révélée incapable d’éviter, si elle ne les a pas carrément aggravés.

