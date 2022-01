Pour avoir dénoncé les difficultés financières du parc d’attractions Verticalp à Finhaut (VS), un citoyen a affronté les tourments de la justice. Un sort réservé aux lanceurs d’alerte dans plusieurs affaires valaisannes. Mais alors qu’il avait été condamné pour calomnie par le procureur et en première instance, la Cour cantonale vient de le blanchir totalement.

Retour en arrière. Nous sommes en 2016. La commune de Finhaut (VS), 400 âmes, a repris le parc d’attractions Verticalp depuis 2014, un mélange de funiculaire et de train panoramique qui mène jusqu’au barrage d’Émosson. La société souffre toutefois de difficultés financières chroniques et la Commune met la main au porte-monnaie pour lui accorder un prêt de 1,5 million. Les anciens président et vice-président de la commune prennent cette décision alors qu’ils occupent les mêmes postes au sein de la société.