Le choix de la rédaction – A écouter… Nick Cave, Frànçois & The Atlas Mountain, Albert Chinet Rock, pop ou chanson… voici notre sélection des nouveautés de la semaine. Boris Senff

«Carnage»Nick Cave & Warren EllisGoliath

ROCK Depuis 2015 et la mort de l’un de ses fils, tous les disques de Nick Cave sont reçus à travers ce filtre biographique funèbre. Le chanteur rajoute du noir à ses plumes de corbeau naturelles et ses albums baignent plus que jamais dans un océan d’encre, flots non dénués de complaisance. «Skeleton Tree» célébrait la nuit tombale, «Ghosteen» les épanchements d’un crooner spectral. Rien n’atteignait pourtant la splendeur de «Push The Sky Away», chef-d’oeuvre de 2013, d’«avant». Avec «Carnage», album délivré par surprise jeudi dernier, l’Australien, toujours allié à son gourou musical Warren Ellis qui cosigne, l’Australien retrouve de la tenue, à défaut de gaieté, en huit titres qui, s’ils restent tous dans les parages du crooning, gagnent en mordant, en énergie imprécatoire. Un trophée? Celui de «White Elephant», ses promesses de meurtre et de royaume à venir. Un beau «Carnage». bs

«Banane Bleue»

Frànçois & The Atlas Mountain Domino Records

POP Des plages de la Charente-Maritime aux pubs de Bristol, le touche-à-tout François Marry a trouvé sa voie: quinze ans après son lancement, Frànçois & The Atlas Mountain pose parmi les signatures branchées de la scène eurochic, en polyglotte, polyesthétique, joliment poli. C’est trois en un dans ce tout à la caresse flirtant entre variété, chanson légère et lounge vanillé. Même famille que Flavien Berger, même goût pour la douce brise, pour la bubulle qui fait plop. Neuvième effort studio, cette «Banane Bleue» n’a rien à voir avec Warhol, sinon l’effet de style. C’est de la pop mignonne, vaguement apparentée avec Dominique A dans le chant affecté. De la pop nacrée, couronnée par Frànçois le Saint poète des bars à sushis. fg

«Gueule de bois»

Albert Chinet La poutre

CHANSONS Turbulences gaudriolesques et méditation existentialiste. «Warzone, bratatata» versus «les stripteaseuses ménopausées». Le chanteur romand Albert Chinet affirme son art perso de la chanson d’auteur. Audace stylistique et lâcher prise. Efficacité maximale. Cet EP quatre titres à l’intitulé au raz du bulbe s’avère joliment nuancé. «Aux Tombé.e.s» joue d’une sombre électronique alternant avec un refrain lumineux. «GDB» («gueule de bois» donc) opte pour un disco rock FM 80, «Sextape» idem – où l’on appréciera ses talents de mélodiste. «Warzone», enfin, crapahute dans la bass trap avec une ligne vocale du tonnerre et un plein baquet de jeux de mots idiots. Une réussite. fg