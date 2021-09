Les choix de la rédaction – A écouter… Michael von der Heide, Johannes Brahms et Andrew Cyrille De la variété trans fédérale, du romantisme allemand en tout intimité, du jazz exploratoire d’Amérique: la rentrée musicale ne manque pas d’arguments. Fabrice Gottraux , Rocco Zacheo , Boris Senff

Michael von der Heide, chanteur suisse. Patrick Mettraux

Michael von der Heide

Variété Cinquante ans d’âge, un quart de siècle de carrière. De Michael von der Heide, vous rappelez-vous ce visage angélique, premier jet en 1996, entre synthés et guitares? Étonnante reprise de «Laisse tomber les filles». Aviez-vous apprécié le dandy délicatement provoc, posant les fesses à l’air avec sa trompette? Aussi riche est sa carrière, de scène, de théâtre aussi, avec Christoph Marthaler notamment, aussi rebondissante est sa renommée de ce côté-ci de la Sarine: le Saint-Gallois a fréquenté la Suisse romande, séduit un large public, est reparti vers d’autres horizons, s’est fait si discret parfois qu’on l‘oubliait. Mais le revoici pour un opus jubilé, mi-best of, mi-nouveauté, en français, en allemand, en anglais, toujours dans cette variété élégante, entre les fastes de la diva mainstream et les saveurs du cabaret swing. FGO

«Echo», Michael von der Heide (MVdH-Music)

Brahms

Classique C’est une merveille qui pourra accompagner idéalement l’automne proche, constat qu’on retient dès les premières mesures des deux «Sonates op.120». Écrites alors que Brahms chemine vers de la fin de son existence, ces pages affichent des couleurs pastel apaisées et mélancoliques à la fois, magnifiées par deux interprètes qui atteignent ici des sommets de délicatesse. Il faut dire que leurs instruments – un Stradivarius et une copie d’un Bechstein datant de 1899 –, tout comme une captation à l’équilibre, contribuent grandement à parer idéalement ces pièces d’un timbre intimiste. Plus loin, l’intervention du baryton Matthias Goerne ajoute encore une touche d’élégance dans un album qu’il faut s’empresser d’écouter. RZA

J. Brahms, «Sonates op. 120», «Zwei Gesänge op. 91», «Wiegenlied» ,A. Tamestit (alto), C. Tiberghien (piano), M. Goerne (baryton) (Harmonia Mundi)

Andrew Cyrille

Jazz Les vétérans n’ont plus rien à prouver, si ce n’est leur capacité à se faire plaisir. Le jazz a plutôt tendance à mener ses héros à un âge vénérable; donc à multiplier les réjouissances – avec exigence cela va sans dire. C’est le cas avec ce nouvel enregistrement d’Andrew Cyrille, batteur qui a fouetté la mesure pour Coleman Hawkins, Cecil Taylor, Carla Bley, mais aussi pour notre Irène Schweizer nationale. Pas de facilités et beaucoup d’explorations au programme d’un album où l’on retrouve pourtant les grands jalons d’un jazz plus expérimental que sensuel. Notamment sur le morceau titre, «The News», où le rythmicien aux subtils motifs semble joyeusement froisser un journal papier! Complice de choix de cette nouvelle aventure, Bill Frisell fluidifie sans se dépêcher tandis que David Virelles lance les échos au piano. BSE

«The News», Andrew Cyrille Quartet (ECM)

