Les choix de la rédaction – À écouter… Le trio de jazz Nomadim, Mozart, Bartók et Beethoven Les meilleures sorties musicales du moment se préparent dans l’intimité de la musique de chambre pour aller vagabonder du côté des guinguettes transcontinentales, avant d’exploser en symphonie Fabrice Gottraux , Rocco Zacheo , Matthieu Chenal

Marc Cofts au violon, Blaise Hommage à la contrebasse, Raïlo Helmstetter à la guitare: Nomadim, trio jazz de Lausanne. DR

«Nomadim» de Marc Crofts

Qu’il raconte le monde gitan ou les musiques juives, la Bulgarie, la Roumanie, la Turquie ou les guinguettes parisiennes de Toulouse-Lautrec, le violon de Marc Crofts reste, où qu’il aille, d’une expressivité contagieuse, celle qui donne envie de chanter à cheval sur les frontières, de faire une pause solitaire sur le Toit du Monde avant de redescendre guincher dans les villes. Basé à Lausanne, Marc Crofts couche sur disque le premier chapitre d’un trio nomade dans ses goûts comme son savoir-faire. On aperçoit l’accordéon fleuri de Marcel Loeffler. On se laisse prendre par cette perspective vagabonde cadrée par la guitare électrique de Raïlo Helmstetter et la contrebasse, quand ce n’est pas pas la basse, de Blaise Hommage, l’ouïe portée vers ces paysages émouvants par le jeu félin des Nomadim. FGO

«Nomadim», Marc Crofts (Unit Records)

Mozart par Lisette Oropesa

Sous l’appellation d’airs de concert, on trouve chez Mozart quantité d’airs d’opéra isolés pour voix et orchestre. Ils étaient tantôt destinés à remplacer un air dans un opéra d’un autre compositeur, pour ajouter un numéro à une production, tantôt prenaient la forme de véritables scènes dramatiques, avec récitatifs accompagnés et cadence de bravoure. Le point commun est d’avoir été tous écrits sur mesure. Lisette Oropesa en livre une anthologie s’ouvrant sur un air composé par Mozart à 13 ans! La soprano américaine cisèle chaque pièce comme autant de bijoux, magnifiquement accompagnée par Il Pomo d’Oro et Antonello Manacorda. Sa voix agile et corsée triomphe dans «Ah, lo previdi», 13 minutes d’intensité sublime. À Gstaad le 28 août, elle chantera «I puritani» de Bellini. MCH

«Ombra compagna», Mozart, Lisette Oropesa (Pentatone)

«Prism III» par le Danish String Quartet

Il y a quelque chose d’insensé dans le projet que nous offre depuis quelque temps le Danish String Quartet. À savoir une mise en miroir des pièces tardives de Beethoven avec des œuvres de Bach et d’une figure de la création contemporaine. Ce fut Chostakovitch dans «Prism I», Schnittke pour «Prism II», et nous voilà avec Bartók pour le troisième épisode. Un constat se renouvelle dans cette étape encore: la formation danoise affiche un grand raffinement dans les sonorités, mais aussi une précision et une homogénéité renversantes. On est ainsi happé par cet «op. 131» gorgé de nuances et d’éclats. Plus important encore: on trouve des points de tangence saisissants entre les trois pièces convoquées ici, alors que deux siècles séparent les extrêmes. Un prodigieux tour de force. RZA

«Prism III», Danish String Quartet (ECM)

