Projets d’alliance en vue des élections cantonales – À droite, les partis se font les yeux doux, mais à bonne distance Majoritaire à Genève, la droite peine pourtant à gagner les élections faute d’unité, mais on s’active beaucoup en coulisses. Eric Budry

Absent du second tour de l’élection complémentaire du Conseil d’État le 28 mars 2021, le PLR est ressorti divisé et désorienté de cette bataille. De quoi ouvrir le jeu des alliances pour les cantonales de 2023? keystone-sda.ch

L’échéance peut paraître lointaine, mais ces choses-là se préparent longtemps à l’avance. En vue du renouvellement des autorités cantonales en 2023 (Conseil d’État et Grand Conseil), le PLR, le PDC, l’UDC, voire les Vert’libéraux, tâtent le terrain, se courtisent prudemment mais sans conclure pour l’instant. Il est vrai que le traumatisme de l’élection complémentaire du Conseil d’État, remportée par l’écologiste Fabienne Fischer, est loin d’être surmontée et que l’historique alliance de l’Entente ne va elle-même plus de soi. Les cartes sont donc largement redistribuées.