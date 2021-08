Rentrée politique en France – À droite comme à gauche, on lutte pour désigner son champion Pécresse, Zemmour, Hidalgo, Mélenchon… Le thème de la rentrée politique est le même à droite comme à gauche: comment s’unir avant la présidentielle? Alain Rebetez

Valérie Pécresse lors de son discours à Brive-la-Gaillarde samedi: «Je jouerai toujours collectif, mais […] je préfère prévenir: je suis là pour gagner.» AFP

«LR n’arrive pas à dégager un champion et Marine Le Pen a un socle très solide, mais […] tout le monde a compris qu’elle ne gagnerait pas.» Éric Zemmour

C’était le week-end qui, en France, marquait la fin des vacances et le retour de la vie politique. Or la vie politique française, à huit mois de l’élection présidentielle (10 et 24 avril prochain), c’est d’abord et avant tout cette question omniprésente: qui sera candidat et partira finalement au combat?

Pour le président sortant, Emmanuel Macron, même s’il ne l’a pas encore annoncé officiellement et le fera le plus tard possible, c’est maintenant une certitude: il se présentera à sa réélection. Fini le temps où il feignait la modestie face aux événements et déclarait, comme en décembre dernier: «Peut-être que je ne pourrai pas être candidat. Peut-être que je devrai faire des choses dures […] qui rendront impossible le fait que je sois candidat.» Désormais, son entourage lui-même reconnaît qu’il a la réélection en ligne de mire et ne va pas lancer dans les derniers mois du quinquennat des réformes qui pourraient affecter sa popularité.