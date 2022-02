Crise ukrainienne – À Donetsk, la lassitude et la crainte après huit ans de conflit Aucun tir n’a été entendu à Donetsk, mais l’incertitude règne en maître et personne n’écarte la possibilité d’une épreuve de force. Alain Barluet - Le Figaro, Donetsk

Des personnes évacuées des régions de Donetsk et de Louhansk sont emmenées vers des résidences temporaires à Taganrog, en Russie, le mardi 22 février 2022. KEYSTONE/AP

«Vous pensez qu’il y aura la guerre?» La question posée par l’agent du FSB qui vous cuisine longuement au poste frontière d’Ouspenka n’a pour but que de tester vos réactions. Il est plus de 22 heures ce lundi, l’endroit est désert, sinistre et sous les néons flotte dans l’air cette vibration particulière que l’on ressent lorsque se joue quelque chose d’important.