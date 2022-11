Qatar 2022 – À Doha, le Brésil vacille entre euphorie et parano La spectaculaire victoire sur la Serbie a réveillé des émotions enfouies au Brésil. Lorsqu’il n’est pas question de la blessure de Neymar, on s’y laisse volontiers aspirer. Florian Vaney - Doha

Neymar sera absent contre la Suisse. Getty Images

Ce n’est qu’un but. Pas n’importe lequel, sachant sa forme et sa fonction. Une merveille de ciseau signé Richarlison pour vaincre la Serbie jeudi dernier. Mais sans demander de coup de main à personne, ce but a pris sa pelle pour déterrer toute la poésie du Brésil du football. «Richarlison a dessiné un «L» dans les airs avec son corps et le ballon est entré», peut-on notamment lire dans les colonnes du quotidien Folha à son sujet.