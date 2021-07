Golf – À deux semaines des JO Valenzuela se cherche Engagée à l’Évian Championship, la Genevoise n’est pas parvenue à passer le cut. Vendredi, elle s’est certes rassurée avec une carte de 68, mais il faudra faire mieux au Japon. Claude-Alain Zufferey

Albane Valenzuela commencera le tournoi olympique de golf le 4 août Getty Images via AFP

La Sud-Coréenne Jeongeun Lee a pris la tête de l’Evian Championship de golf, comptant pour le circuit LPGA, à l’issue du 2e tour vendredi, devançant les Thaïlandaises Pajaree Anannarukarn et Ariya Jutanugarn grâce à une carte record de 61.

Celle-ci égale la meilleure carte jamais réalisée dans un tournoi majeur de golf, après celle obtenue en 2014 par sa compatriote Kim Hyo-Joo sur ce même parcours.

Morgane Metraux à un coup du cut

Dans le camp des Suisses, c’est la soupe à la grimace. Deux semaines avant le début du tournoi olympique de golf sur le parcours du Kasumigaseki Country Club de Kawagoe, Albane Valenzuela a complètement manqué son affaire. En difficulté dès jeudi lors du premier tour avec une carte de 77 (+6), elle n’a pas pu combler son retard vendredi. Son parcours bouclé en 68 l’a rapprochée du cut, qu’elle a tout de même manqué pour deux coups.

La Lausannoise Morgane Metraux a réussi à faire mieux que la Genevoise. Mais son score de 144 (73 et 71) ne lui permettra pas non plus de prendre le départ samedi pour le troisième tour. Pour passer le cut, il aurait fallu jouer en 143.

