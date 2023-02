Bon plan tout près de Genève – À deux pas de Genève, l’unique station de ski du Salève rouvre ses portes Minidomaine destiné aux familles, le téléski de la Croisette survit grâce à des bénévoles dévoués. Reportage lors d’un samedi ensoleillé. Emilien Ghidoni

La station offre une vue imprenable sur les Alpes d’un côté, le Jura de l’autre. PIERRE ALBOUY

Si on oublie les quelques mottes de terre qu’on distingue du coin de l’œil, on se croirait presque à Zermatt ou Verbier. La taille du domaine en moins, l’ambiance relax en plus. Pourtant, nous sommes à seulement 1167 mètres au-dessus de la mer, à moins de trente minutes en voiture de Genève. Bienvenue au téléski de la Croisette, la plus petite station de Haute-Savoie. Vous ne connaissiez pas ce coin du Salève? C’est normal: le tire-fesses a rouvert en 2023, après une fermeture forcée due au Covid.