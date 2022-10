Fermetures d’offices postaux – À défaut de sauver sa dernière poste, Chêne-Bougeries la rachète L’office de la route de Chêne ferme à la fin de l’année. La Commune n’a pas réussi à l’empêcher, mais la parcelle accueillera des services municipaux. Antoine Grosjean

Le dernier bureau de poste de Chêne-Bougeries, à la route de Chêne, ferme ses portes à la fin de l’année. LAURENT GUIRAUD

On n’est pas dans un village rural ou un hameau. Et pourtant, à partir de l’an prochain, la ville de Chêne-Bougeries, un peu plus de 13’000 habitants, n’aura plus le moindre bureau de poste sur son territoire. Le dernier, celui de la route de Chêne, va en effet fermer définitivement ses portes à la fin de l’année. En 2015, l’office de Conches avait déjà mis la clé sous le paillasson.