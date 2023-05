Rendez-vous historique manqué – À défaut de la finale, Bâle pourra toucher le pactole Éliminé en demi-finale de la Conference League par la Fiorentina jeudi, le FCB n’en sort pas totalement perdant. Amdouni, Diouf ou Ndoye se sont révélés aux yeux de l’Europe. Valentin Schnorhk

Dan Ndoye et Zeki Amdouni auront brillé durant cette saison de Conference League. Ils figurent parmi les joueurs avec les plus importantes valeurs marchandes du FC Bâle. KEYSTONE / Ennio Leanza

Cela fait depuis 1955 que les Coupes d’Europe animent le football continental, et cela fait donc 68 ans que l’on n’a pas vu de club suisse en finale d’une de celles-ci, quand bien même elles se veulent de plus en plus inclusives. On a beau s’être résolu à ne pas faire partie de ce monde-là, le constat est un petit peu plus pénible à encaisser cette fois-ci. Jamais la barrière qui sépare le football helvétique de ce qui se fait de mieux sur le continent n’a été aussi proche de céder. À deux minutes près, ainsi qu’une séance de tirs au but, le FC Bâle pouvait entrer dans l’histoire jeudi.