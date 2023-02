Transports publics à Genève – À Dardagny, un imbroglio autour des horaires du bus 74 Les TPG ont été contraints de revenir à l’ancien horaire. Mais certains chauffeurs ne le savaient pas. Luca Di Stefano

Le village se trouve à plus de trois kilomètres de la gare de La Plaine. LUCIEN FORTUNATI



Quand on vit à Dardagny et que l’on travaille au centre-ville, six minutes peuvent enrayer la délicate mécanique du trajet quotidien. Des villageois en font la désagréable expérience depuis le grand changement d’horaires des TPG du 11 décembre.