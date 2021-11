Lui aussi tire sa révérence – À côté de Rossi, Thomas Lüthi paraît bien seul Le pilote aura lui aussi marqué les esprits. Son apport à la popularisation des GP en Suisse est comparable à celui de Valentino Rossi au niveau planétaire. Mais à Valence, ce week-end, la ressemblance s’arrête là… Jean-Claude Schertenleib Valence

Dans l’ombre de Valentino Rossi, Thomas Lüthi raccroche sa combinaison ce dimanche. KEYSTONE/Anthony Anex

Ne jamais comparer l’incomparable. On ne va donc pas comparer Valentino Rossi et Thomas Lüthi, qui, tous les deux, mettent un terme à leur carrière de pilote ce dimanche. Autour de l’extraverti Rossi, homme de spectacle par excellence, les hommages se multiplient et on imagine bien que ses complices ès célébrations ont préparé quelque chose de particulier en ce 14 novembre 2021.

Un athlète discret