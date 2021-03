Pénurie de places scolaires – À Confignon, on craint que le pavillon scolaire provisoire ne prenne racine La construction imminente d’un pavillon scolaire de huit classes devant l’entrée du Cycle d’orientation de Vuillonnex suscite des questions. Lorraine Fasler

Pavillon scolaire provisoire installé sur le site de l’école Le-Corbusier, à Champel (image d’illustration) Lucien Fortunati

«Des pavillons en attendant les écoles.» En août dernier, notre journaliste Aurélie Toninato pointait le manque de bâtiments scolaires pour accueillir des effectifs d’élèves toujours plus importants dans le canton. Anne Emery-Torracinta dévoilait alors que le nombre d’élèves estimé pour 2030 sera atteint en 2025, avec un déficit de 900 places.

Parmi les cinq sites genevois pouvant accueillir des pavillons modulaires, afin d’étoffer l’accueil, figurent pour 2022 les Cycles de Claparède et Rousseau, mais avant les Cycles de la Florence, des Voirets et de Vuillonnex, avec une mise en service attendue pour la rentrée à venir.

Parmi les communes particulièrement concernées figure donc Confignon, où huit classes supplémentaires sont attendues dès la rentrée 2022 au 3, chemin de Sous-le-Clos, devant l’entrée du Cycle d’orientation de Vuillonnex, sur l’emplacement de l’actuel garage à vélos.

Le pavillon de Vuillonnex permettra d’accueillir une centaine d’élèves supplémentaires, comme l’indique notre consœur Maude Jaquet, du «Courrier». Ce ne sera pas de trop, au vu des importants projets immobiliers que sont les Cherpines et le Vuillonnex, qui attireront ces prochaines années un flot de nouveaux habitants. Si le besoin de places est reconnu de tous, c’est son caractère provisoire qui pose question. À Cayla ou au Cycle d’orientation de la Florence, par exemple, ce qui ne devait durer que quelques années a finalement duré bien longtemps.

La construction du nouveau cycle à Bernex, prévu à la Goutte de Saint-Mathieu, devait décharger Confignon d’un surplus d’élèves, mais le viticulteur genevois Willy Cretegny a vu son référendum contre le déclassement du terrain agricole concerné aboutir. Les Genevois et les Genevoises seront donc appelés à voter.

Provisoire ou définitif?

Le 9 mars, durant le dernier Conseil municipal de la commune, le groupement d’habitants Demain Confignon a demandé des éclaircissements au Conseil administratif quant au caractère provisoire ou définitif de ce projet de pavillons voulu par le Canton. «Nous craignons que l’on construise du définitif à la mode du provisoire», s’inquiète, dans «Le Courrier», le conseiller municipal confignonnais Martin Barcellini.

Demain Confignon a déposé dans ce sens une résolution au Conseil municipal. «Le groupement d’habitants soutient l’installation d’un pavillon scolaire vu l’urgence et le déficit de classes constatés dans le canton», lit-on sur sa page Facebook. Il demande que l’État s’engage à ce que cette solution transitoire ne reste pas en place plus de cinq ans et sollicite l’examen de la construction d’un cycle d’orientation dans le périmètre de l’école du secondaire II aux Cherpines, «si l’espace prévu pour 1400 élèves peut être partagé entre le cycle d’orientation et l’école du secondaire».

Le Conseil administratif de Confignon a donné un préavis négatif à deux reprises au projet de pavillon de Vuillonnex et demande quant à lui qu’une clause limitant le provisoire à dix ans soit formellement intégrée au projet du Canton.

Les discussions se poursuivront lors de la prochaine séance du Conseil municipal, le 13 avril.