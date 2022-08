Football – A Compesières, Carouge a traîné une mi-temps Dans une ambiance familiale, les Stelliens se sont imposés avec un triplé d’Usman Simbakoli, dimanche après-midi (5-0). Valentin Schnorhk Compesières

Le Carougeois Loic Ombala et Elias Kernou (Compesières) se sont livré un joli duel, dimanche après-midi. BASTIEN GALLAY / LPS

Etoile Carouge sera bien sûr au rendez-vous des 16es de finale de la Coupe de Suisse. Quart de finaliste l’an dernier, la formation de Promotion League a éliminé sans trop de soucis Compesières, en l’emportant 5-0 dans une ambiance familiale.

Face au pensionnaire de 3e ligue genevoise, les Stelliens auront toutefois eu besoin d’une mi-temps avant de véritablement faire la différence. La faute notamment aux multiples interventions du portier Christophe Pietrini, qui s’est par exemple interposé devant Vieira et Simbakoli dans le premier quart d’heure. Au cœur d’une mi-temps remarquable d’abnégation, les amateurs n’auront finalement craqué qu’une seule fois, sur une volée de Luca Sestito à la 36e minute.

Un autre rythme

Mais Etoile Carouge n’est pas supérieur hiérarchiquement parlant pour rien. Et les hommes de Thierry Cotting ont su accélérer après la pause, là où tout devenait plus compliqué pour un Compesières fatigué et moins précis dans ses interventions. A l’image de ce but contre-son-camp venu après un centre de Vieira pour le 2-0 dès la 48e. Et après plusieurs ratés, Usman Simbakoli allait pouvoir enfin se débloquer, inscrivant un triplé (53e, 61e, 76e).

Carouge attend donc désormais son adversaire au prochain tour, avec l’espoir de continuer un parcours aussi glorieux qu’il y a un an. Pour Compesières, la reprise du championnat n’interviendra que d’ici deux semaines. A chacun son destin.

Compesières - Etoile Carouge 0-5 (0-1) Afficher plus Stade Alfred-Comoli, environ 500 spectateurs. Buts: 36e Sestito 0-1. 48e Constantin (csc) 0-2. 53e Simbakoli (penalty) 0-3. 61e Simbakoli 0-4. 76e Simbakoli 0-5.

Valentin Schnorhk est journaliste à la rubrique sportive depuis 2021, après avoir travaillé au sein de l'agence Keystone-ATS. Il suit particulièrement le football et s'intéresse de près à l'analyse du jeu. Plus d'infos @schn_val

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.