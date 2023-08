Personnalités des communes genevoises 3/5 – À Collex-Bossy comme ailleurs, tout le monde l’appelle «Mimi» Ancien bijoutier puis facteur dans sa commune, Marcel Pesenti y a aussi cofondé le club de football, où il a joué jusqu’à l’âge de 75 ans! Xavier Lafargue

Pour la photo, Mimi Pesenti a choisi «son» stade de football, celui du FC Collex-Bossy, et ce maillot du Benfica Lisbonne reçu en cadeau en 1971, des mains d’une star portugaise de l’époque, Simoes. LUCIEN FORTUNATI

Lui, c’est «Mimi». Ne l’appelez pas autrement. Ce surnom colle à la peau de Marcel Pesenti depuis sa plus tendre enfance. Il l’a poursuivi à l’école, sur les terrains de football et dans le monde professionnel. «C’est à cause de ma grand-mère maternelle, qui m’appelait mimi pinson», précise-t-il avec cet éternel sourire aux lèvres. «Et c’est bien simple, si j’entends «Marcel» dans la rue, je ne me retourne même pas!»