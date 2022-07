Vacances en sursis – À Cointrin, les valises partent mieux qu’elles n’arrivent Alors que la journée très occupée d’hier s’est plutôt bien passée, la question des bagages n’arrivant qu’avec du retard à Genève ne dépend pas de l’aéroport, mais de hubs européens débordés. Christophe Passer

Les week-ends de ce début d’été voient le retour des fortes affluences à l’aéroport de Genève. Nicolas Dupraz

Ouf, encore un samedi de passé, avec plus de 50’000 personnes passant par l’aéroport de Cointrin, qui conseille depuis quelques jours de venir si possible trois heures avant son départ. Décollages et arrivées parfois retardés cependant, de quelques minutes à une poignée d’heures, venant de Corse ou Ibiza, ou à destination de Copenhague. Une journée qui, d’ordinaire, aurait pu n’être que la confirmation du fameux «retour à la normale» du secteur des voyages en avion, mais qui a encore été marquée par l’accumulation de bagages arrivés bien après (souvent quelques jours) les passagers.