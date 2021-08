Les produits bios (4/5) – À Choulex, on regarde la poule au fond des œufs Des dizaines de milliers d’œufs bios sortent de cette petite exploitation assiégée durant la pandémie. Marc Bretton

Sébastien et René Stalder à Vandœuvres, route de Choulex, et leurs œufs bios. MAGALI GIRARDIN

Le décor est de carte postale: sous le ciel lavande lavé par les pluies de la veille, une petite ferme est posée sur le champ vert frais, à une encablure de la route de Choulex. La ferme vend un peu de tout, mais son propriétaire et exploitant, René Stalder, fait surtout son beurre avec les œufs.

L’an passé a été mémorable. Confinement aidant, les Genevois se sont rués dans leurs cuisines pour apprêter crêpes et gâteaux. Résultat: pénurie d’œufs… et départ en masse à la campagne pour en trouver. «Certains matins, les clients faisaient la queue sur plusieurs dizaines de mètres», explique le producteur, encore surpris. La demande était telle qu’il a fallu rationner les visiteurs: une boîte de six par personne et par jour pour éviter que certains ne repartent bredouilles.