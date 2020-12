Pandémie – A cheval sur le domaine skiable franco-suisse, Châtel proteste Le maire de cette commune haut-savoyarde, Nicolas Rubin, a habillé sa bâtisse officielle de drapeaux suisses, pour dénoncer l’incongruité de la décision parisienne.

Le maire de Châtel (F) Nicolas Rubin proteste contre la décision du gouvernement français de fermer les domaines skiables en hissant des drapeaux suisses sur sa mairie. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La mairie de Châtel (F) ne comprend pas la décision du gouvernement français de fermer ses domaines skiables. Depuis quelques jours, les couleurs de la Suisse décorent sa façade, en signe de protestation.

«Manque d’écoute, de concertation, décision prise trop tôt, la France décide de fermer ses domaines skiables quand sa voisine prend une autre position. Symboliquement, la Mairie de Châtel pavoisée aux couleurs de la Suisse», détaille sur le réseau social Twitter Nicolas Rubin le maire de la commune située en Haute-Savoie, photo à l’appui.

Interrogé sur les ondes de France Bleu, l’édile explique que ce geste «symbolique» et «pacifique» marque le soutien de Châtel à une solution concertée entre les deux pays et qui s’adapte à la situation sanitaire.

«La plus suisse des stations françaises», comme le clame son slogan, fait partie du domaine franco-suisse des Portes du Soleil. La partie helvétique sera elle ouverte.

Les pays alpins bataillent depuis plusieurs jours sur la fermeture ou non des stations d’hiver afin d’empêcher une nouvelle propagation du coronavirus par des touristes. L’Allemagne et l’Italie veulent une ouverture après Nouvel An seulement, tandis que l’Autriche et la Suisse excluent de fermer les leurs. La France a elle décidé de permettre aux stations d’ouvrir mais pas aux remontées mécaniques.

ATS/NXP