Approvisionnement énergétique – À ce rythme, on ne sortira pas du nucléaire L’annonce de l’abandon de l’atome aurait dû s’accompagner d’une politique de développement d’énergies renouvelables bien plus engagée. La sortie est compromise. Lucie Monnat , Julien Wicky

« Débrancher le nucléaire après 50 ou 60 ans n’est pas forcément un problème technique mais la question est politique et économique: veut-on et peut-on perdre en indépendance énergétique?» , Christian Schaffner, directeur de l’Energy Science Center à l’E TH de Zurich. Alessandro Della Bella/ Keystone

Depuis la catastrophe nucléaire de Fukushima, en 2011, on pensait la sortie du nucléaire en Suisse actée. Alors conseillère fédérale, Doris Leuthard estimait que le pays aurait abandonné l’atome en 2034, lorsque la plus «jeune» des centrales, Leibstadt, aura atteint 50 ans d’exploitation. Dix ans plus tard, rien n’est moins sûr, du moins pas à moyen terme. Alors que le scénario de prolonger la durée de vie des centrales à 60 ans était resté discret, il est en train de s’imposer.

«La durée d’exploitation n’est pas contenue dans la loi: les centrales nucléaires peuvent être exploitées tant qu’elles sont sûres.» Office fédéral de l’énergie.