Difficultés financières – «À cause du Covid, je n’ai plus de salaire» Jean a été infecté à fin 2020 et souffre d’un Covid long. Il ne travaille plus, a déposé une demande AI et se bat avec les assurances. Caroline Zuercher

Jean souffre d’un Covid long depuis un an et demi. Aux difficultés médicales s’ajoutent les problèmes administratifs et financiers. YVAIN GENEVAY

«Je m’étais installé dans une vie. Puis, il y a eu le Covid et la descente aux enfers», raconte Jean*. Fin 2020, alors âgé de 57 ans, il a dû être intubé durant six jours. Depuis, il souffre d’un Covid long. Aux problèmes de santé s’ajoutent les soucis financiers. «Je n’ai plus de salaire», explique-t-il, abattu. Il regarde le Léman depuis la terrasse du café où nous le rencontrons et se force à sourire: «À part ça, tout va bien…»