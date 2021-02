Promotion League – À Carouge, un arrêt au stade pour mieux redémarrer? Malgré la crise sanitaire qui stoppe le championnat depuis octobre, les nouveaux dirigeants du club stellien restent optimistes. Leur début de mandat n’a pourtant pas été de tout repos. Pascal Bornand

Jérôme Delahaye (vice-président) et Olivier Doglia (président) sont seuls sur le terrain mais bien entouré dans leur fonction dirigeante. Lucien FORTUNATI

Pour les besoins de la photo, un parapluie n’aurait pas été inutile. Seulement voilà, Olivier Doglia n’en a pas sous la main. C’est donc sous le crachin que le nouveau président d’Étoile Carouge et son bras droit, Jérôme Delahaye, posent. Image symbolique dans un stade vide. Deux dirigeants qui se mouillent pour leur club, sans crainte que le ciel leur tombe sur la tête. Le Covid, ses risques et ses entraves, ils ont appris à s’en accommoder. À vivre avec. «Ça nous donne plus de temps pour mettre en œuvre notre projet, pour être meilleur la saison prochaine. On vit un peu une année d’audit interne», affirment-ils. Mais que c’est dur, reconnaissent-ils, de vivre sans foot, sans coups de sifflet, sans filets qui tremblent.