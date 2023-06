Aménagement du territoire – À Carouge, on redoute un projet de surélévation Trois immeubles situés à côté de la place d’Armes pourraient être rehaussés de deux étages en moyenne. Caroline Zumbach

Un projet de surélévation concerne trois immeubles situés à la place d'Armes 12,14, 16 à Carouge. LUCIEN FORTUNATI

Dans la Cité sarde, trois petits immeubles de trois à quatre étages situés aux numéros 12, 14 et 16 de la place d’Armes (coté Vieux-Carouge) font parler d’eux. En cause: la volonté de leur propriétaire de les surélever de deux étages en moyenne. Le projet inquiète certains habitants des édifices, des voisins, mais également les autorités politiques.



C’est le conseiller municipal PLR Arnaud Ducelier qui a attiré l’attention des élus sur ce projet lors de la dernière séance du Conseil municipal. «Nous avons été alertés par des habitants et sommes également inquiets car il y a des enjeux patrimoniaux spécifiques sur ce site en raison de sa proximité avec le Vieux-Carouge. Nous souhaitons donc avoir davantage d’informations de la part de l’Exécutif sur ce projet. D’autant plus que cette zone n’a pas encore été traitée dans le cadre de la révision de notre plan directeur communal», indique-t-il.