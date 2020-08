Promotion League – À Carouge, on laisse le passé au passé Le match perdu par forfait contre Brühl n’a en rien entamé le moral des Carougeois, qui ont achevé une première semaine sportivement aboutie. Florian Vaney

Lakdar Boussaha a déjà inscrit trois buts en trois matches avec Carouge. Jean-Luc Auboeuf

Puisque Étoile Carouge s’est vu retirer les fruits de sa victoire initiale contre Brühl pour avoir aligné trop de joueurs non formés localement, il convient de se poser une question. L’effectif stellien a-t-il été pensé convenablement, de manière équilibrée, ou manque-t-il de ces fameux éléments HTP (Home Trained Player)? «Lorsqu’on a fait entrer sur le terrain un sixième joueur non HTP (ndlr: la règle en autorise cinq), on menait déjà 4-1», se défend Olivier Doglia, président du club.