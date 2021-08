Coins de paradis (6/8) – À Carouge, l’Italie est triangulaire Avec ses airs méditerranéens, la cour du Triangle, entre la place du Marché et la rue Vautier, invite à une pause dépaysante. Léa Frischknecht

Oasis de verdure, la cour du Triangle offre un moment hors du temps et loin de Genève. ENRICO GASTALDELLO

C’est le genre de petit coin que l’on garde pour soi, jalousement, parce que l’on sait que son charme vient aussi de son caractère secret. Il est caché sans l’être: au centre de Carouge, la cour du Triangle reste méconnue de ceux qui marchent vite, sans lever les yeux de leur portable.

Car pour la trouver, il faut vouloir se perdre, ou du moins, accepter un petit détour. Plusieurs itinéraires sont possibles. Après être passé sous les bouées colorées de la rue Saint-Joseph, on se plaira à traverser la place du Marché pour prendre le petit chemin situé entre la Bourse et une boutique de décoration. De l’autre côté, rue Vautier, l’entrée fait face à deux restaurants branchés. Mais attention: la porte est close de 22 h 30 à 6 h 30. Notre entrée préférée, c’est celle qui donne sur la rue du Marché. Parce qu’il est trop facile de rater cette étroite allée pavée, juste après la banque. Et parce que c’est celle qui offre le plus grand dépaysement.