Fêtes – À Carouge, les enfants inondent le Père Noël de lettres Plus de 1500 lettres ont été déposées dans une boîte rouge qui fait sensation. Lorraine Fasler

La Ville de Carouge a mis à disposition du Père Noël une boîte aux lettres pour les Fêtes. Le Club des aînés et les membres de Projet Emploi Jeunes se chargent de répondre. Enrico Gastaldello

Sur la place de Sardaigne, à Carouge, l’immense sapin décoré pour les Fêtes s’est vu piquer la vedette par une nouvelle venue. Une boîte aux lettres rouge qui s’illumine de féerie la nuit venue et qui ne cesse de se remplir.

Installée depuis le vendredi 13 novembre, la boîte aux lettres du Père Noël voit défiler les petits et grands, et le succès est tel qu’elle déborderait presque. En l’espace de trois semaines, plus de 1500 lettres ont déjà été déposées! Et les écrivains de tout âge participent.

Retraités sous l’eau

«Des parents reconnaissent, avec humour, avoir trop bu ou trop fumé durant les confinements. Certains saluent la Mère Noël. Les enfants racontent, eux, combien ils ont été sages cette année ou promettent de l’être davantage. Ils parlent beaucoup du Covid et du manque qu’ils ressentent de ne pas pouvoir voir leurs grands-parents», raconte Katia Vuagniaux, coordinatrice manifestations à la Mairie de Carouge, qui a eu la brillante idée de la boîte aux lettres pour illuminer ces Fêtes quelque peu moroses. Des lettres du canton de Vaud et même de France voisine ont été déposées.

L’installation permet non seulement de faire sortir les gens en évitant les rassemblements, mais aussi de rapprocher des générations précisément tenues éloignées à cause du virus.

Derrière les petits lutins qui aident bénévolement le Père Noël à répondre à ces (très) nombreux courriers se trouvent des membres du Club des aînés de Carouge et les jeunes de Projet Emploi Jeunes. Les premiers s’y attellent lors d’un atelier d’écriture et les seconds durant un cours de français.

Mais personne ne s’attendait à cette avalanche de demandes. Pour éviter un burn-out des lutins, les lettres sont triées. Celles qui sortent du lot recevront une réponse personnalisée et les autres, une lettre type du Père Noël. «Nous sommes victimes de notre succès. Si l’expérience est renouvelée, nous nous organiserons encore mieux», souligne Katia Vuagniaux.

Activités «Covid-compatibles»

Stéphanie Lammar, maire de la commune, est ravie de ce succès populaire. «Carouge a voulu mettre le paquet sur des activités «Covid-compatibles» comme les visites guidées des œuvres lumineuses avec un nombre limité de quatre personnes, les tours à poney, les balades en calèche à travers la commune ou la boîte du Père Noël», explique-t-elle.

Si votre bout de chou n’a pas encore déposé sa lettre, c’est le moment. N’oubliez pas de préciser le nom, le prénom, l’âge et l’adresse de domiciliation, et de la déposer d’ici au lundi 14 décembre pour obtenir une réponse avant le réveillon. Après, le Père Noël, débordé lui aussi, ne pourra plus répondre aux sollicitations.

Serait-ce la première édition d’une nouvelle tradition carougeoise? Espérons-le, cette magie, plus que jamais, fait du bien à tout le monde.