Aménagement à Genève – À Carouge, l’ambitieux chantier de la tour Pictet démarrera en 2023 La banque a obtenu l’autorisation de construire en un temps record. Son projet se veut l’un des emblèmes de la ville qui sortira de terre à la faveur du PAV. Théo Allegrezza

Dessiné par le bureau dl-a designlab-architecture, le projet consiste en un îlot ouvert avec une tour de 90 mètres, ainsi qu’un parc en son centre. PICTET GROUP 2022/DL-A DESIGNLAB-ARCHITECTURE/NICHTCURSE IMAGES

C’est un bâtiment ambitieux, le premier réalisé dans le futur quartier de l’Étoile et, sans aucun doute, l’un des emblèmes du PAV (Praille-Acacias-Vernets). Le Campus Pictet de Rochemont, extension du siège actuel de la banque, qui doit voir le jour à la route des Acacias, a obtenu l’autorisation de démarrer les travaux. «Le permis de construire a été octroyé en un temps record de sept mois, et ceci sans qu’aucun recours n’ait été formulé», a annoncé jeudi Renaud de Planta, associé senior du groupe. Un événement «exceptionnel» à Genève, convient le conseiller d’État Antonio Hodgers, présent à ses côtés.

Abo Nouveaux quartiers Au PAV, dessine-moi une rivière Qualité de vie en ville Le futur quartier du PAV devra lutter contre les îlots de chaleur En juin 2020, le groupe Pictet avait dévoilé le vainqueur du concours d’architecture qu’il avait lancé. Le projet lauréat, conçu par le bureau dl-a designlab architecture d’Inès Lamunière, consiste en un quadrilatère ouvert avec un tour de 90 mètres sur un des bords. Quelque 55’000 m2 de bureaux qui permettront de regrouper 2500 collaborateurs du groupe (dont 1000 créations de poste). À quoi s’ajouteront une centaine de logements, une crèche, ainsi qu’un auditorium. Et au centre de cet imposant îlot: un parc.

Un coût de plusieurs centaines de millions

Ce projet ambitionne d’être à l’avant-garde dans la ville de demain. «Ce bâtiment sera un des plus écoresponsables d’Europe», s’enorgueillit Renaud de Planta. À cet égard, il s’attachera à obtenir trois certifications de qualité parmi les plus exigeantes sur le plan de la performance énergétique et du développement durable. Près de 75% des matériaux issus du chantier de démolition en cours aux Acacias devront ainsi être revalorisés dans d’autres filières.

Quelques années après avoir quitté son siège historique en ville, la banque s’enracine donc à Carouge. Mais le Campus Pictet de Rochemont – baptisé en hommage à l’illustre diplomate et aïeul de la famille – montre aussi son attachement historique au canton, relève Antonio Hodgers. «Ce projet, ce sont des vœux renouvelés», se félicite le chef du Département du territoire. Renaud de Planta n’en a pas dévoilé le coût, mais il a donné deux indices. Le premier: il faut compter «plusieurs centaines de millions de francs». Le second: la récente vente de son siège actuel, estimée au-delà de 600 millions de francs, permettra au groupe de «financer l’entier» des travaux.

Un «pôle d’attractivité»

Le chantier, qui devrait démarrer en 2023, s’annonce à la hauteur de ses ambitions: gigantesque. Le défi consistera à limiter les nuisances pour les résidents du quartier. «La mise en place tout au long du développement du projet d’une dynamique d’informations avec les acteurs locaux et les milieux associatifs» devra se poursuivre, souligne Sonja Molinari, conseillère administrative de Carouge, également présente, tout comme Robert Cramer, président de la Fondation PAV, mais qui n’a pas pris la parole.

L’inauguration est prévue en 2025. C’est également autour de cette période qu’un premier tronçon à ciel ouvert de la Drize, qui va être renaturée, devrait être réalisé. Un autre atout bienvenu sur le plan environnemental pour un futur quartier très dense et vertical. L’accent mis sur la mobilité douce en constituera un autre, car comme l’a rappelé Antonio Hodgers: «Il n’y aura pas une seule place de stationnement en surface. C’est la règle qu’on souhaite pour tout le PAV.»

