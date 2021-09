Street art – À Carouge, des graffeurs investissent les murs La Cité sarde se prépare à un événement magistral ce week-end dans le domaine du street art. Fabien Kuhn

Genève, le 2 septembre 2021.

Cité Léopard à Carouge (angle rue des Moraines, rue de la Fontenette).

Graffitis en voie de réalisation. FRANK MENTHA La Cité Léopard se pare de fresques murales. FRANK MENTHA Genève, le 2 septembre 2021.

Cité Léopard à Carouge (angle rue des Moraines, rue de la Fontenette).

Graffitis en voie de réalisation.

©Frank Mentha FRANK MENTHA 1 / 8

Le lieu est encore tenu secret, mais nul n’est dupe dans le secteur sud de la Cité sarde. Ce week-end sera annoncée la 9e édition de Pump Up the Jam, où une centaine d’artistes vont s’attabler à créer de gigantesques fresques murales sur près de 4000 m2. Une performance artistique, sous forme de chant du cygne pour cinq barres d’immeubles carougeoises destinées à la destruction.

«Ce sera l’occasion d’expliquer que le graffiti est un art éphémère qui ne s’assimile pas au vandalisme.» Michael Vauthey, initiateur du projet

En août 2020, Pump Up the Jam avait annoncé le même funeste sort pour les anciens immeubles de la Cité Familia de Lancy. Une salve d’honneur sous forme de graffiti avait célébré l’oraison funèbre de ce quartier populaire situé au Bachet-de-Pesay. Un majestueux graffiti d’Albator, peint sur une surface équivalente à trois étages, avait été le dernier survivant, finalement croqué par les mâchoires d’une tractopelle affamé.

Reconstruction

Du côté de la Cité sarde, les travaux artistiques vont bon train. Un robot très coloré, mais armé d’un pistolet laser, œuvre du graffeur genevois Esprit, trône déjà, presque terminé, sur une hauteur de trois étages d’un des immeubles voués à la destruction. Une belle bimbo blonde, dessinée par Sueno, tire la langue sur un mur qui fait face à une seconde superbe créature de street art.

Une autre façade est déjà partiellement recouverte d’une couleur bleue, on se réjouit d’ores et déjà de voir comment elle va évoluer. «Les artistes ont commencé leurs œuvres le week-end dernier, en ce qui concerne les peintures murales de grande taille, explique Michael Vauthey à l’origine du projet, mais samedi et dimanche, dès 9 h, ce sera l’occasion pour la population de rencontrer ces artistes qui ont hâte d’expliquer que le graffiti est un art éphémère et ne s’assimile nullement à du vandalisme.»

Les derniers habitants de la Cité Léopard sont finalement partis pour laisser la place aux artistes. La destruction de l’ensemble est prévue dans un ou deux mois. Et les œuvres éphémères laisseront finalement la place à un ensemble architectural qui s’annonce assez futuriste.

