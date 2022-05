«Du vent dans les palmes» (6/12) – À Cannes, Lionel Baier monte au front Pascal Gavillet

Tout à droite, Lionel Baier, précédé d’Isabelle Carré et de Théodore Pellerin. C’était dimanche à Cannes. PG

Il n’y a pas de tradition autour du cinéma suisse à Cannes. Parfois, quatre ou cinq productions s’y trouvent sélectionnées ici ou là, parfois moins. Pour 2022, Lionel Baier est monté au front à la Quinzaine des réalisateurs avec «La Dérive des continents (au Sud»), troisième volet d’une tétralogie sur la construction européenne. Très ovationné. Le matin comme l’après-midi. Et le public n’est pas complaisant. Ni con. Le film, lui, est plaisant. Et pas con. Il parle de retrouvailles familiales, d’un couple de femmes qui se remet en question, d’un contexte politique où il est question de camps de migrants et d’une Europe en pleine débandade. On s’amuse, c’est léger, profond également, très à l’image de l’auteur lausannois.

Les précédentes chroniques Chronique cannoise «Du vent dans les palmes» 5/12 Scène de Palais, scène de rue «Du vent dans les palmes» 4/12 Un vestige de film en guise d’hommage «Du vent dans les palmes» 3/12 Loin de Tom Cruise Isabelle Carré y occupe le devant de la scène, flanquée du jeune Théodore Pellerin, 24 ans, qu’on a vu auparavant dans moult films, et de plusieurs autres comédiens tout aussi bons. Tout cela fit de jolies séances dimanche. Mais on aimerait bien un jour que la relève suisse – qui n’en est plus tout à fait une – se frotte à la compétition, voire à la sélection officielle. Je sais que les places y sont chères, très chères, mais ne désespérons pas, pour de prochaines années. D’autant plus que la Lex Netflix devrait donner davantage de moyen aux producteurs suisses, qu’on sent encore trop timorés (et je pèse mes mots).

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.