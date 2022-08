Le tennisman passe des paliers – À Cannes, Antoine Bellier est façonné comme un champion Bluffant cette saison, le Genevois récolte les fruits de la méthode Jean-René Lisnard, l’ex-mentor de Daniil Medvedev, qui l’encadre depuis un an et demi sur la Côte d’Azur. Brice Cheneval

Antoine Bellier baigne dans l’exigence de la structure française qui le développe. KEYSTONE

La discussion a beau se dérouler par téléphone, sans image et à plusieurs centaines de kilomètres de distance, Antoine Bellier dégage une assurance perceptible. Son phrasé, fluide et maîtrisé, traduit ses certitudes. Le jeune homme - 25 ans - a trouvé sa voie et cela se remarque. Passé par le Country Club de Bellevue puis l’académie suédoise Good to Great, à Stockholm, il s’épanouit depuis plus d’un an et demi du côté de Cannes, à l’Élite Tennis Center. «À une période, Antoine se cherchait. Il ne savait pas où aller», relève Severin Lüthi, capitaine de l’équipe suisse de Coupe Davis. Époque révolue.