Éboulement dans les Grisons – À Brienz, la montagne s’accroche toujours Une zone rocheuse glisse toujours plus rapidement, mais elle n’est pas encore sur le point de se détacher. Les géologues ne la quittent pas des yeux. Gabriel Sassoon - Zurich

Vendredi matin, de nouveaux instruments de surveillance ont été installés sur la montagne. KEYSTONE

À Brienz, dans les Grisons, la montagne glisse toujours plus vite, mais le moment de l’éboulement n’est pas encore venu. C’est ce qu’a annoncé ce vendredi la Commune d’Albula, dont fait partie le petit village. Selon les dernières mesures, le pan qui menace de s’effondrer progresse désormais à une vitesse de plus de 60 mètres par an.