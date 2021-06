Fêtes sauvages – À bout, les habitants de Plainpalais sollicitent les autorités Les riverains de la plaine dénoncent les «rave parties» qui s’organisent chaque week-end sous leurs fenêtres. Chloé Dethurens

Les fêtes sauvages sur la plaine de Plainpalais, des «folies nocturnes qui dépassent l’entendement» selon les riverains. ©Pierre Albouy

Le week-end dernier, c’est un concert de metal à 6 h du matin qui les a sortis du lit. La semaine d’avant, une fête réunissant un millier de personnes. Les habitants de Plainpalais ne dorment plus sur leurs deux oreilles, et ce depuis plusieurs années. Les fêtes sauvages et autres rassemblements qui se tiennent sur la plaine compliquent leurs nuits, surtout depuis que la zone a été rénovée, selon eux. Ils ont écrit ce mardi aux autorités pour crier officiellement leur ras-le-bol. Une fois de plus.

