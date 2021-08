Un an après l’explosion – À Beyrouth, le douloureux retour à la vie des habitants Dans les quartiers dévastés, la reconstruction est difficile. La tragédie a laissé de profondes séquelles dans l’esprit de la population. Témoignages. Philippine de Clermont-Tonnerre , Beyrouth

Une sculpture en acier de 25 mètres de haut de l’artiste libanais Nadim Karam trône sur le site de l’explosion, près des désormais emblématiques silos à grains endommagés. AFP

Au pied de l’immense silo à grains éventré, dont la photo de la funeste silhouette avait fait le tour de la planète, les petits commerces accrochés à un poumon portuaire en lambeaux reprennent fébrilement vie. Il y a un an, le 4 août 2020, une gigantesque explosion dévastait ce secteur de Beyrouth, faisant 208 morts et plus de 6000 blessés.

Postée derrière sa caisse où sont disposées des boîtes en carton remplies de briquets et barres de chocolat, Bert, gérante d’un des nombreux bouis-bouis de la zone, a repris sa routine dans un décor toujours empreint de désolation. «Tous les jours on se souvient, c’est impossible d’oublier», lâche cette quadragénaire au gabarit menu. Elle écarquille les yeux pour retenir ses larmes: «À chaque fois que j’en parle, je me sens mal. Des gens que j’ai connus sont morts, des clients et même des amis qui venaient tous les jours boire leur café avant le travail. Ça fait vraiment mal».