Nouveaux quartiers genevois – À Bernex, un projet de route à travers champs inquiète Le boulevard des Abarois a été présenté lundi à la population. Une pétition est déjà lancée. Chloé Dethurens

Plusieurs projets de construction se concrétisent à Bernex. GE.CH



La commune de Bernex, aux portes de la Champagne, est en pleine mutation urbaine. Des projets d’aménagement se multiplient au nord et à l’est, prévoyant au total 1600 logements et emplois. Lundi soir, les habitants ont découvert – non sans inquiétude – un projet de route qui traversera leurs champs d’ici 2026.