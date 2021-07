Légendes genevoises (3/5) – À Bernex, la peste raye un village de la carte Au XIVe siècle, un hameau aurait abrité une quinzaine de foyers avant de disparaître. Chloé Dethurens

Le village de Challoux aurait été situé dans la campagne à l’ouest de Bernex, où s’étendent aujourd’hui des prairies prisées des cavaliers. STEEVEV IUNCKER-GOMEZ

Une grande maison de maître blanche se dresse près de la route cantonale. Deux autres, plus modernes, trônent côté champ. Le lieu dit Challoux, situé dans la campagne à l’ouest de Bernex, abrite aujourd’hui des cultures, des prairies pleines de coquelicots et des forêts à perte de vue, appréciées des cavaliers, des joggers et des promeneurs de chiens. Pourtant, il se dit dans la région qu’un véritable village trônait dans ce coin de la Champagne au Moyen Âge, et qu’il aurait été rayé de la carte en quelques décennies.

Très peu de textes mentionnent l’existence de Challoux. C’est à se demander si ce village a vraiment existé. On ne trouve rien dans le «Régeste Genevois», le répertoire des textes liés à l’histoire de Genève avant 1312, selon les recherches de l’historien genevois Pierre Bertrand. Rien non plus dans les archives de Bernex, qui remontent au plus tôt à 1760, nous indique la Commune. Comment en savoir plus sur ce qui semble au premier abord n’être qu’une rumeur rurale sans fondement?