Avec les révélations, lundi, des «Pandora Papers», une nouvelle fuite de millions de documents financiers confidentiels, la discrète corporation des conseillers actifs dans la gestion de fortune offshore se retrouve sous le feu des projecteurs. Tout comme le régime légal particulièrement clément dont elle jouit en Suisse.

Contrairement aux banques, ces conseillers – avocats ou fiduciaires le plus souvent – ne sont pas toujours tenus de vérifier leurs clients, ni de les dénoncer aux autorités s’ils ont des soupçons à leur sujet. Cette lacune s’applique tant que le conseiller ne touche pas à l’argent de ses clients, mais se contente de leur dire comment structurer leurs actifs de la façon la plus discrète et la plus fiscalement efficiente.