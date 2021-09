Ligue des Champions – A Bergame, Young Boys a été remis à son statut En Ligue des champions, la joie est éphémère. Le champion de Suisse ne s’est incliné que 1-0, mais il a été étouffé par l’Atalanta. Valentin Schnorhk

David Von Ballmoos, gardien de but de Young Boys, après l’ouverture du score de l’Atalanta Bergame. Photo by Emilio Andreoli/Getty Images

Prudence n’est pas mère de toutes les vertus. Un match a ses symboles, même s’ils imagent parfois la réalité mieux qu’ils ne la représentent fidèlement. La sortie de Meschack Elia, élément offensif le plus dangereux de Young Boys, remplacé par un milieu (Fabian Rieder), pour permettre à un autre (Michel Aebischer) d’être placé sur l’aile droite délivrait un message de crainte de la part de David Wagner, l’entraîneur allemand du club de la capitale. On jouait la 66e minute à Bergame, et personne n’était dupe: YB ne raisonnait plus que par le match nul face à l’Atalanta. Moins de deux minutes plus tard, Matteo Pessina inscrivait le seul but du match.