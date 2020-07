Incendie – À Avully, 2000 m³ de foin partent en fumée Les pompiers sont intervenus dans un hangar durant la nuit. Les odeurs de brûlé ont été ressenties jusqu’à Meyrin. Luca Di Stefano

Le hangar de 270 m² contenait plus de 2000 m³ de foin. Incendie Secours Genève

Il n’était pas encore minuit quand le feu s’est déclaré dans un hangar d’Avully, dans la nuit de jeudi à vendredi. «Durant plus de quatre heures, nous avec reçu plus de 80 appels aux 118 et 117 pour indiquer une odeur de brûlé, le vent d’ouest a porté l’odeur depuis Avully jusqu’à Meyrin et Grand-Saconnex», indique le lieutenant Nicolas Millot.

Le hangar de 270 m² contenait plus de 2000 m³ de foin.

Pour venir à bout de l’incendie, le SIS a dépêché 25 sapeurs-pompiers professionnels, renforcés par 21 sapeurs-pompiers volontaires des communes d’Avully, Avusy et Chancy.

Développement suit.