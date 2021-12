Trois représentations historiques à Meyrin – À 96 ans, Peter Brook livre pieds nus sa plus pure version de «La Tempête» Le monumental metteur en scène britannique livrait sa quatrième version de la dernière pièce du non moins monumental Shakespeare. Un don du ciel. Katia Berger - Texte , Elisa Salmina - Illustration

Étudiante en illustration à la HEAD, Elisa Salmina offre sa vision également épurée du metteur en scène de «Tempest Project». ELISA SALMINA/HEAD/Pour la suivre sur Instagram: elisalmina

Pour un vaste continent de la planète théâtre, Peter Brook est à la mise en scène ce que William Shakespeare est au texte dramatique: rien moins qu’un génie. Ces 1er, 2 et 3 décembre, le plateau du Forum Meyrin a donné au public une nouvelle chance de s’en éblouir, en accueillant son «Tempest Project», né d’un workshop conduit l’an passé en son fief des Bouffes du Nord parisiennes. Mais issu aussi d’une recherche antérieure, à vrai dire permanente, puisque le créateur britannique revisite «La Tempête» de son mentor depuis… 1957.

Quatre ascensions d’un même sommet au sein d’une seule longue carrière. Adaptée avec sa complice Marie-Hélène Estienne de la fameuse traduction française par Jean-Claude Carrière, cette dernière salve ramasse à l’essentiel ce qui fut également la dernière pièce du maître élisabéthain. D’où cette aura crépusculaire que diffusent les œuvres tardives toutes disciplines artistiques confondues d’un Titien, d’un Bach ou d’un Hugo.

Six acteurs et un éclairage divin

Sur scène, le strict nécessaire: deux bancs tenant lieu de coulisses, deux projecteurs, quelques morceaux de bois ou de tissu épars pour donner une géographie à l’île. Un bâton suffit à figurer la houle maritime, avec un bateau rudimentaire tenu loin derrière pour suggérer le naufrage. Lumières aidant, une tige de bambou en équilibre sur un crâne résume la grâce de l’amour naissant. Les six extraordinaires acteurs vont pieds nus au son d’une mélopée de sirène: Sylvain Levitte, qui cumule les rôles apparemment contraires de Caliban et Ferdinand, n’a pour les distinguer qu’un bandeau à serrer sur sa tête et une couverture dont s’envelopper. Les accents étrangers de la pâle Paula Luna en Miranda, des jumeaux Fabio et Luca Maniglio en ivrognes bouffons, du prodige Alex Lawther en aérien Ariel, et du magistral Ery Nzaramba en sage Prospero ne font qu’intensifier le sens de leur parole.

Prospero (Ery Nzaramba), le duc de Milan déchu, apprend l’indulgence sur son île déserte. PHILIPPE VIALATTE

Prospero l’intellectuel, le très docte, l’orateur. Qui exerce à la suite de William Shakespeare et Peter Brook une vengeance progressivement muée en pardon. Qui, par son savoir allié à la magie du théâtre, prouve la relativité des rôles et des pôles: le dominant ne se soumet-il à aucuns fers? le dominé ne goûte-t-il à aucun pouvoir? les hommes ne forment-ils pas une ronde tour à tour d’usurpateurs et d’usurpés? enfin, le «mauvais coup du sort» ne finit-il pas par s’avérer une «bénédiction»?

Personnage, auteur et orchestrateur le savent bien: «Les tours coiffées de nuages, les palais somptueux, les temples solennels, le vaste globe même, Oui, et tous ceux qui en héritent, se dissoudront. Et, comme ce spectacle sans substance évanouis, Ne laisseront pas une vapeur derrière.» Et pourtant. Peter Brook, dans sa folie de nonagénaire, parvient à condenser l’infime trace de vapeur. Et nous illumine ce faisant.

