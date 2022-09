Théâtre – À 75 ans, le Poche s’engage avec passion pour le recyclage Intitulée (Re)Cycle, la prochaine saison du Poche renouera avec ses origines de 1948 tout en faisant sien un geste dans l’air du temps. Katia Berger

Mathieu Bertholet a déroulé jeudi le programme de saison devant son Ensemble in corpore, jouant sur la notion de complétude par néons interposés. CAROLE PARODI

Plus récent que la Comédie, moins que le Carouge: pour une institution culturelle, le Poche n’est ni jeune ni vieux – à l’instar de Mathieu Bertholet, son «dirlo» de 45 ans. Ou plutôt, il est les deux à la fois, ce théâtre qui fêtera ses 75 printemps en mars prochain et qui fonde l’intégralité de sa saison 2022-2023 sur cette binarité transcendée. En même temps vénérable et engagé, le plateau rendra hommage à ses débuts tout en leur injectant une forte dose de modernité. À droite, la patine des photos d’archives, à gauche le lustre de la couleur dorée: sa communication visuelle combine l’un et l’autre de ces éléments au pictogramme du recyclage.