C’est votre histoire – «À 7 mois, ma fille a rejoint les étoiles» Camille est décédée subitement avant de pouvoir souffler sa première bougie. Vanessa, sa maman, nous parle de son cheminement. Et du lien du cœur qu’elle cultivera toujours avec elle. Muriel Chavaillaz

«Lorsque notre fille est décédée, mon mari et moi avions l’impression que nous ne pourrions pas survivre à ce drame, que la douleur ne nous quitterait jamais.» – Vanessa Corinne Sporrer

Je suis mère de trois enfants. Cyril et Loïc, sur terre, et Camille qui, à la suite de la négligence de notre nounou, a rejoint les étoiles il y a un peu plus de trois ans. Lorsque notre fille est décédée à l’âge de 7 mois, mon mari et moi avions l’impression que nous ne pourrions pas survivre à ce drame, que la douleur ne nous quitterait jamais. Nous avons rejoint un groupe de parole, Arc-en-ciel, composé de parents en deuil. Pouvoir échanger avec eux nous a donné beaucoup d’espoir. La résilience est possible, malgré la blessure.