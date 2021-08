Heures de pointe - À 60 km/h sur l’autoroute pour éviter les bouchons?

Abo Fluidité du trafic Berne prend des mesures pour faire sauter les bouchons

La bande d'arrêt d'urgence sur l'A1 sera réaffectée à Genève et Lausanne. La vitesse sera temporairement abaissée sur certains tronçons et les goulets d'étranglement Vengeron-Coppet et Crissier seront supprimés.