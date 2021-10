Votre question sexo – «À 50 ans, me revoilà sur le marché. Un peu de curiosité, un peu de peur aussi» L’experte Laurence Dispaux, psychologue-psychothérapeute, conseillère conjugale et sexologue clinicienne, vous répond. Laurence Dispaux

Image d’illustration Getty Images

«À 50 ans, me revoilà sur le marché, comme on dit. Un peu de curiosité, un peu de peur aussi. J’ai bien digéré mon divorce, mais je me demande comment m’aventurer dans ce nouvel univers qui a beaucoup changé depuis que j’étais célibataire il y a vingt-cinq ans!» – Adriana, 50 ans

Réponse:

C’est vrai, le dating présente aujourd’hui un paysage différent sur plusieurs aspects. Sites de rencontre en ligne et applis plutôt qu’agences matrimoniales onéreuses, culture de l’immédiateté et de la facilité, exigences précises qui font en effet penser à «faire son marché» sur catalogue… les nouveaux codes et comportements sont parfois difficiles à déchiffrer au premier abord. À titre d’exemple, comment réagir face au ghosting, cette disparition brutale et inexpliquée d’un interlocuteur?