Association au service des femmes – À 40 ans, F-information voit toujours le féminisme comme un «devoir» Une soirée festive aura lieu vendredi pour franchir ce cap. Vernissage d’un livre et spectacle sur les questions d’égalité au programme. Laurence Bezaguet

Les locaux de l’association, situés à l’intersection de la rue de la Servette et la rue Antoine-Carteret. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

F-information fête ses 40 ans; l’occasion de réjouissances, ce vendredi 15 octobre à l’aula de l’école des Boudines, à Meyrin, avec les usagères, ses membres historiques et ses partenaires actuels. L’occasion de sensibiliser aussi le public aux questions de l’égalité de genre, selon les vœux de la présidente de cette association au service des femmes, Doris Gerber: «Quatre décennies d’engagement, de continuité, mais aussi de capacité d’adaptation sans jamais perdre de vue la mission et les valeurs d’origine: informer, orienter, soutenir les femmes et stimuler leur autonomisation. Le chemin est encore long, c’est pourquoi je considère le combat féministe comme un devoir!» Au-delà de ces objectifs et du vernissage du livre «F-information: 40 ans aux côtés des femmes», qui retrace l’histoire du mouvement, l’humour sera au rendez-vous grâce au spectacle d’improvisation offert par la compagnie lesArts sur les questions d’égalité.

Une association sollicitée

Les chiffres attestent de l’intérêt de F-information avec plus de 4000 requêtes et plus de 1500 entretiens par an. Des milliers de femmes bénéficient des services proposés par F-information (www.f-information.org):

– juridiques (séparation, divorce, violences conjugales, permis de séjour, droit du travail)

– professionnels (orientation, accompagnement professionnel, bilan de compétences, recherche d’emploi)

– psychosociaux (relations familiales, accès aux prestations sociales, budget et finances, logement).

Des projets multiples

Cette association quadragénaire propose encore des réseaux de rencontres et d’échanges entre femmes d’ici et d’ailleurs, sans oublier la bibliothèque Filigrane, spécialisée sur les thèmes femmes, féminismes, genre et égalité, qui offre un service personnalisé aux étudiant·e·s et professionnel·le·s comme au grand public. Elle organise régulièrement des événements culturels comme un escape game féministe du 3 au 10 novembre, le ciné-club des sœurs Lumière (www.soeurslumiere.ch) et des lectures égalitaires mensuelles pour enfants: Des îles et des ailes.

Enfin, de nouvelles prestations ont été mises sur pied cette année: une permanence numérique et administrative ainsi que des consultations de médiation familiale.

Laurence Bézaguet travaille à la Tribune de Genève depuis 1995. A démarré sa carrière au Courrier avant de collaborer six ans au feu quotidien La Suisse. A aussi été journaliste indépendante durant dix-huit mois au Canada et rédigé un livre sur la Traversée de la rade, paru en 1996, avec l'ancien conseiller d'Etat David Hiler.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.