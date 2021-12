Du FC Bâle à Marignac – À 23 ans, Martin Liechti s’est choisi un quotidien plus serein que le foot pro Vite élevé au rang d’espoir du football suisse, le Genevois n’a jamais réussi à se faire une place au haut niveau. Cet été, il est revenu en 1re ligue, au Lancy FC, pour retrouver du plaisir. Valentin Schnorhk

Martin Liechti est revenu cet été à Marignac, après avoir quitté le monde professionnel. Il concilie désormais travail et football amateur. Pierre Albouy

Avec six buts et quatre assists, dont l’un ou l’autre coup franc particulièrement bien ajusté en prime, Martin Liechti a réussi son premier tour. Aucun doute. Le meneur de jeu du Lancy FC répond présent. Sauf que, dans le fond, il n’a rien à faire là. Son pied gauche ne devait pas régaler les quelques fidèles qui se rendent à Marignac un week-end sur deux. Ce n’étaient pas les ballons de 1re ligue qu’il devait caresser. Et encore moins le soir, après une journée de travail.