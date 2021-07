Portrait – À 21 ans, il achève son premier roman Attiré depuis toujours par l’écriture, le Genevois Elio Sottas autopublie son polar, «Le sourire des dieux». Léa Frischknecht

Pour s’aérer l’esprit et trouver l’inspiration, Elio Sottas s’est beaucoup promené dans la campagne de Bernex, où il habite depuis deux ans. FRANK MENTHA

Pendant le premier confinement, on a vu des prouesses pâtissières, des intérieurs complètement redécorés ou de nouveaux adeptes du yoga à distance. Elio Sottas, lui, a profité d’être enfermé à la maison pour écrire son tout premier roman. À seulement 21 ans, le jeune homme signe «Le sourire des dieux», un polar haletant de 220 pages. L’intrigue se situe à Genève, sur les rives du Léman où un homme est retrouvé mort. «C’est plus facile d’écrire sur ce qu’on connaît. Et comme j’ai grandi à Genève, je me suis imprégné de tous ces lieux», confie le jeune auteur.